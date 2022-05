David Cronenberg su Kristen Stewart: 'Ci presentò Rob Pattinson, è un'attrice fenomenale'

Dopo avervi mostrato il terrificante nuovo poster di Crimes of the Future, prossimo body horror diretto da David Cronenberg, vi raccontiamo cosa ha detto il leggendario regista canadese sulla sua nuova protagonista, Kristen Stewart.

In una nuova intervista con Konbini, Cronenberg ha rivelato di aver conosciuto Kristen Stewart tramite Robert Pattinson all'epoca delle riprese di Cosmopolis, quando le due ex star di Twilight stavano ancora insieme. "Personal Shopper è uno dei film che mi ha convinto a scegliere Kristen Stewart per Crimes of the Future", ha confessato il regista di Crash e A History of Violence. "La incontrai quando stava ancora con Rob Pattinson, noi stavamo girando Cosmopolis a Toronto. Una volta venne sul set e lui ci presentò, la trovai una ragazza davvero simpatica ma all'epoca non l'avevo ancora ben inquadrata, non sapevo come si stava evolvendo come attrice dopo i film di Twilight. Oggi credo che sia lei che Rob siano diventati degli attori incredibili: certo non sono più una coppia ma sono cresciuti tantissimo, e lei è stata fenomenale in Crimes of the Future. Mi ha veramente sorpreso: sapevo che era brava, ma non pensavo fosse brillante."

Come nota anche Cronenberg nella sua intervista, Robert Pattinson e Kristen Stewart hanno avuto carriere molto simili, dato che entrambi, dopo il successo planetario di Twilight, si sono discostati dalla Hollywood mainstream e hanno iniziato a lavorare a titoli indipendenti, spesso anche stranieri: tra i successi della Stewart ricordiamo Sils Maria e Personal Shopper di Olivier Assayas, Certain Women di Kelly Reichardt, Café Society di Woody Allen, e il recente Spencer di Pablo Larrain, che è valso all'attrice la sua prima nomination agli Oscar come miglior attrice.

Ricordiamo che Crimes of the Future debutterà a Cannes nei prossimi giorni: il film non ha ancora una data d'uscita italiana, quindi rimanete sintonizzati.