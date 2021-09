David Cronenberg filma la sua morte nello scioccante nuovo film "La morte di DC": guardate

Mentre è impegnato con le riprese di Crimes of the Future, il suo nuovo film dopo oltre sette anni, il regista David Cronenberg ha sconvolto internet con la pubblicazione di un nuovo cortometraggio a sorpresa, intitolato La Morte di David Cronenberg.

Il film, della durata di un minuto, è stato messo all'asta su SuperRare da sua figlia, Caitlin Cronenberg. La descrizione ufficiale del nuovo cortometraggio recita: “‘The Death of David Cronenberg’ è un cortometraggio di 1 minuto scritto e interpretato dal regista, sceneggiatore e attore David Cronenberg. "La morte di David Cronenberg" presenta il soggetto in piedi in una piccola stanza leggermente illuminata. Indossa una vestaglia e guarda profondamente nella telecamera prima che il suo sguardo si sposti su una figura immobile in un letto. Il progetto, una collaborazione con la figlia di Cronenberg, Caitlin, che ha girato e prodotto il film, esplora la mortalità, il surrealismo e la metamorfosi della vita e della morte".

Ricordiamo che David Cronenberg sta girando in Grecia Crimes of the Future, il suo grande ritorno dopo l'uscita di Maps to the Stars. Il cast del film riunirà Cronenberg con Viggo Mortensen, già protagonista dell'acclamato A History of Violence e il seguente La promessa dell'assassino. Nel cast anche Kristen Stewart, mentre Lea Seydoux si è mostrata nella prima foto di Crimes of the Future. Il film attualmente non ha una data d'uscita, ma ci si aspetta una distribuzione nel corso del 2022.

