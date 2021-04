David Cronenberg annuncia il suo nuovo film: sarà il remake di Crimes of the Future!

David Cronenberg è assente dal mondo del cinema dal 2014, anno di uscita del suo ultimo film Maps to the Stars, ma dopo le recenti dichiarazioni di Viggo Mortensen i fan hanno intuito che l'autore canadese si stesse preparando al grande ritorno.

Pochi minuti fa ecco infatti l'arrivo della conferma: quest'estate Cronenberg si recherà in Grecia per girare un film di fantascienza dal titolo Crimes Of The Future, un nome che suonerà di certo familiare ai fan di lunga data del regista. Si tratta infatti di uno dei suoi primi film, realizzato nel 1970 e ambientato nel 1997.

Con le riprese che inizieranno all'inizio di agosto e dureranno fino a metà settembre, non è ancora confermato se si tratterà di un remake diretto del film originale o se presenterà delle differenze qualche, ma il produttore Robert Lantos ha dichiarato: “Non vedo l'ora di tornare in Grecia per girare un altro film. Sono passati 14 anni da quando abbiamo girato Fugitive Pieces ad Atene, Hydra e Mitilini, un'esperienza di cui ho un ricordo affettuoso e positivo. Atene è l'ambientazione perfetta per Crimes Of The Future, poiché è fatta su misura per la visione unica di David Cronenberg di un futuro che si mescola con il passato".

Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli: su Everyeye, nel frattempo, trovate l'Everycult su Crash e l'Everycult su A History of Violence.