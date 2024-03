David Chase, il creatore dei Soprano dirigerà un nuovo film horror per Warner Bros

David Chase ha escluso un revival de I Soprano, ma tornerà a lavorare con Terence Winter per un film horror prodotto per New Line Cinema, come riportato da Deadline.

Il progetto ancora senza titolo fa parte di un accordo esistente tra David Chase e Warner Bros: l'obiettivo del regista è inaugurare una nuova collaborazione con Terence Winter, che potrebbe proseguire anche in futuro, con ulteriori lungometraggi. Le strade dei due si sono infatti incrociate soltanto in ambito televisivo e, in particolare, nel contesto de I Soprano, di cui Winter era produttore.

Ancora oscura è la trama della pellicola che segna il ritorno di Chase dietro la macchina da presa dopo I molti santi del New Jersey, di cui vi segnaliamo la nostra recensione. Se il film del 2021 rappresentava un prequel della famosa serie targata HBO, il debutto cinematografico del regista e sceneggiatore avvenne comunque nel 2012, con il film Not Fade Away. Quanto a Terence Winter, egli ha preso parte ad importantissimi progetti, tra cui le serie Boardwalk Empire e Tulsa King e il film The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese (quest'ultimo gli è valso la candidatura all'Oscar per la miglior sceneggiatura). Tra le opere più recenti, One Love, il biopic dedicato a Bob Marley, di cui ha firmato il copione.

I produttori del nuovo progetto per New Line Cinema sono David Chase e Nicole Lambert per Riverain Pictures; produttori esecutivi sono Rachel Winter con la sua Tangerine Pictures e Terence Winter con Cold Front Productions.

