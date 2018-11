David Callaham sta scrivendo un progetto misterioso per la Marvel

La Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe è ancora un mistero per tutti quanti. Ad oggi i Marvel Studios non hanno ancora svelato i film che vedremo a partire dal 2020.

Ora il That Hashtag Show conferma che lo sceneggiatore David Callaham sta lavorando ad un nuovo progetto per i Marvel Studios; sebbene sia salito a bordo già da svariate settimane, il sito non è ancora riuscito a scoprire di quale progetto si tratta. Quel che è chiaro, secondo il sito, è che si tratta di una pellicola e non di una serie televisiva per la piattaforma digitale della Disney.

Dopo aver scritto Doom del 2005, Callaham ha lavorato alle sceneggiature dei film The Expandables e il Godzilla del 2014, ma si è anche occupato di progetti in arrivo come Wonder Woman 1984, Benvenuti a Zombieland 2 e il nuovo Mortal Kombat. Per la Marvel ha già rettificato (senza ottenere un credit) lo script dell'Ant-Man di Peyton Reed.

Su quale film stia lavorando, ci sono tante possibilità. Sappiamo che la Marvel sta sviluppando un Doctor Strange 2, cosi come si sono rumoreggiati i film dedicati ai Dark Avengers e Young Avengers. Non dovrebbe essere, invece, uno dei progetti già annunciati precedentemente. Lo spin-off dedicato alla Vedova Nera ha già uno script di Jac Schaeffer mentre Gli Eterni è stato scritto da Matthew & Ryan Firpo: entrambi i progetti dovrebbero entrare in cantiere il prossimo anno, dunque è improbabile. Inoltre sappiamo che Black Panther 2 sarà scritto totalmente da Ryan Coogler mentre il 'posticipato' Guardiani della galassia vol.3 dovrebbe, comunque, avere lo script firmato da James Gunn.