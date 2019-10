David Benioff e DB Weiss hanno lasciato Star Wars anche a causa del fandom tossico

A sorpresa, qualche giorno fa, è stato annunciato che David Benioff & DB Weiss hanno abbandonato la trilogia di Star Wars che avevano iniziato a sviluppare per la Disney e Lucasfilm, trilogia che avrebbe raccontato le origini degli Jedi.

Nel suo approfondimenti, inoltre, l'Hollywood Reporter ha citato anche una fonte anonima interna alla faccenda nell'affermare che i due creatori di Game of Thrones avrebbero interrotto i lavori anche a causa del fandom tossico di Star Wars.

Nell'annuncio ufficiale della Lucasfilm di qualche giorno sono stati citati, come impedimento a questa trilogia, solo gli impegni lavorativi che il duo aveva preso con il servizio di streaming on demand Netflix, ma pare che né Benioff né Weiss erano interessati a dover sopportare nuove molestie, polemiche, insulti e minacce varie ed eventuali dopo quelle affrontate nei mesi scorsi dopo la fine di Game of Thrones.

Il rapporto sottolinea che la decisione finale è stata presa a causa di molteplici fattori, e non solo questa che vi riportiamo riguardo il fandom tossico, che però ha sicuramente avuto un certo peso in tal senso.

Nel corso di dieci anni, Game of Thrones è diventata la serie televisiva più grande e seguita di tutti i tempi, in grado di accumulare milioni e milioni di fan appassionati in tutto il mondo. Dalla fine dell'ultimo episodio però quella passione per alcuni si è trasformata in rabbia, al punto che nei mesi successivi alla trasmissione Benioff e Weiss hanno evitato di fare apparizioni pubbliche relative allo spettacolo.

A breve arriveranno anche altre notizie su cosa sta succedendo in casa Lucasfilm, dunque rimanete sintonizzati.