David Benioff e DB Weiss a lavoro sull'adattamento di Lovecraft, fumetto DC/Vertigo

Dopo aver interrotto i lavori per la nuova trilogia di Star Wars, dalla Disney i due autori David Benioff e DB Weiss approdano in casa Warner Bros., dove per DC Films svilupperanno l'adattamento cinematografico di Lovecraft.

Il thriller, attualmente senza titolo (che probabilmente sarà diverso da quello del fumetto cui il film si ispira) sarà basato sulla graphic novel di Hans Rodionoff. A scrivere la sceneggiatura ci sono Phil Hay e Matt Manfredi, il team di sceneggiatori dietro a film come Aeon Flux, Ride Along e The Invitation, con il regista di quest'ultimo film, Karyn Kusama, che sarà produttore esecutivo.

La storia immagina un mondo in cui i mostri della mitologia di H.P. Lovecraft non sono frutto della fantasia dello scrittore di Providence, ma esistono davvero. In parte biografia di Lovecraft e in parte fantasy, il fumetto descrive l'autore come effettivamente in grado di entrare in contatto con il male all'interno di un'altra dimensione. Il film sarà ambientato negli anni '20 e seguirà il mito del mostro Cthulhu.

A quanto pare Benioff e Weiss hanno seguito questo progetto e ne hanno discusso la possibile realizzazione con Courtenay Valenti e Toby Emmerich di Warner Bros per diversi anni, anche durante il loro lavoro di otto epiche stagioni su Game of Thrones. Il duo ha successivamente firmato un mega-accordo per creare progetti televisivi e cinematografici esclusivi per Netflix, ma le discussioni su questo film sono precedenti a quell'accordo. Non è chiaro se l'abbandono a Star Wars sia figlio del desiderio di dare priorità a Lovecraft.

