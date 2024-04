David Beckham fa causa all'ex-amico Mark Wahlberg: di mezzo ci sono 8 milioni di dollari!

David Beckham avrebbe citato in giudizio il suo ormai ex amico Mark Wahlberg per una controversia commerciale da oltre 8 milioni di sterline. I due, diventati vicini e amici nel lontano 2007 sarebbero entrati in conflitto a causa di una partecipazione dell’ex calciatore in un progetto relativo a un brand che si occupa di fitness e allenamenti.

Dopo aver parlato di come Mark Wahlberg si tenga in forma per i suoi ruoli cinematografici, torniamo ad occuparci della star di Hollywood per riportare della disputa legale che lo vedrebbe coinvolto suo malgrado con l’ex centrocampista del Manchester United.

Secondo quanto riportato dal The Sun, la leggenda del calcio, chiamato a essere ambasciatore della F45 Training di cui Wahlberg è uno dei proprietari, avrebbe accusato l’attore di condotta fraudolenta dopo che le azioni che gli erano state promesse sarebbero state trattenute prima che il valore in borsa crollasse, causando così una perdita di più di 8 milioni e mezzo di sterline.

I legali di Wahlberg avrebbero negato tutte le accuse chiedendo al giudice di chiudere la contesa facendo notare come la denuncia, composta da 209 pagine e 610 paragrafi cercherebbe di compensare con la lunghezza quello che mancherebbe nel merito e come la DBVL (la compagnia d’investimenti di Beckham) cercherebbe di rivalersi su altri per i propri errori finanziari.

In attesa di capire come possa evolversi la vicenda, vi lasciamo alle parole di Mark Wahlberg a proposito di un suo possibile ritiro dalla recitazione.

