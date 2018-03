David Ayer svela una sequenza tagliata da Suicide Squad

Con le riprese di Suicide Squad 2 imminenti, il regista e sceneggiatore del primo, ha svelato i retroscena di una particolare sequenza tagliata dedicata al personaggio di

Suicide Squad ha ottenuto numerose critiche negative da parte della stampa e degli spettatori, e tra queste c'erano tutte le sequenze tagliate con protagonista Jared Leto, interprete del personaggio di Joker. Tra le scene eliminate in fase di montaggio quella con Joker - con il volto 'bruciacchiato' che tenta di lanciare una bomba ai suoi compagni.

Dopo due anni dalla release cinematografica, David Ayer ha spiegato su Twitter di cosa avrebbe trattato quella sequenza in particolare. Dopo la caduta dell'elicottero del Joker in seguito al tentativo di salvataggio di Harley Quinn, Joker incontra l'Incantatrice che fa un patto con lui: portando Harley a casa sarebbe diventato il Re di Gotham City. Ma Harley decide di non tradire i suoi amici e non seguire Joker che, a quel punto, non può far altro che scappare dal team lanciando una bomba per seminarli.

Nel cast del cinecomic, ricordiamo, troviamo attori come Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood, Cara Delevingne, Adam Beach e Karen Fukuhara. Suicide Squad è il terzo film ambientato nell'Universo Cinematografico DC Comics.