David Ayer e Suicide Squad:'non è il film che volevo io!'

Ci sono voluti diversi mesi ma alla fine David Ayer, regista di Suicide Squad, sembra che stia riconoscendo il fatto che la versione definitiva del film uscita nelle sale è molto diversa da quella del montaggio iniziale. La Warner Bros. aveva deciso di espandere il DCEU dopo Batman v Superman: Dawn of Justice, lavorando a Suicide Squad.

Nel corso della lavorazione del film sono stati realizzati diversi reshoot con l'obiettivo di alleggerire i personaggi, la storia e il tono generale della pellicola, cercando di farla avvicinare alla spensieratezza del trailer. Ma questo rimescolamento non ha fatto altro che modificare e rendere più confusa la pellicola.

Tutto questo ha portato ad un film pesantemente criticato sia dagli addetti ai lavori che dai fan. In queste ore David Ayer sui social sembra che abbia ammesso il cambio di programma in corso d'opera.

In un nuovo tweet il regista ha riconosciuto il fatto che la trama criminale di Harley Quinn è stata semplificata. Inoltre Ayer ha confermato come il montaggio finale non sia la sua versione. Le sequenze tagliate hanno penalizzato in particolare il Joker di Jared Leto, relegato a poco più di una semplice comparsa nel corso del film uscito al cinema.

David Ayer ha spiegato come i registi siano in sostanza 'dei prestanome con poca voce in capitolo sul risultato finale'.

Suicide Squad si è comunque rivelato un successo commerciale, soprattutto grazie alla performance di Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn.

In fase di pre-produzione attualmente è il sequel, Suicide Squad 2, diretto da Gavin O'Connor, con il presumibile ritorno di Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie e Viola Davis.