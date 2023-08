David Ayer ha scritto Fast & Furious, ma non ha le prove per dimostrarlo

David Ayer ha partecipato ad una puntata del podcast Real Ones di Jon Bernthal e ha parlato del suo presunto coinvolgimento nella parte creativa del primo film del franchise Fast & Furious. Tuttavia, il regista ha dichiarato di essere rammaricato perché non è in possesso di alcuna prova del suo lavoro nella saga.

"Il più grande franchise di Hollywood e io non ho nulla. Non ho niente per poterlo dimostrare, niente, visto il modo in cui vanno gli affari" si è sfogato Ayer, che settimana scorsa si è detto pentito di una scelta per il design del Joker di Jared Leto.

Secondo il regista di Suicide Squad, il suo apporto a Fast & Furious sarebbe legato all'introduzione di dettagli migliorativi per quanto concerne la diversità dei personaggi e la cultura della corsa di macchine in strada:"Quando ho ricevuto la sceneggiatura, era ambientata a New York, c'erano tutti ragazzi italiani. Ho detto 'Fratello, non lo accetterò a meno che non riesca ad ambientarlo a L.A. e farlo sembrare come le persone che conosco a L.A. Ho iniziato a scrivere di persone nere, di cose di strada, e della cultura. E nessuno sapeva un c*** di corse di strada in quel momento".



Il regista ritiene che la sua poca propensione a partecipare ad eventi mondani e feste l'abbia penalizzato per quanto concerne il riconoscimento del proprio lavoro.

Non è la prima polemica con gli studios innescata da David Ayer, da anni impegnato in una 'crociata' contro Warner Bros. per la director's cut di Suicide Squad, a suo dire completamente differente dal montaggio finale del film mostrato nelle sale cinematografiche.



