David Ayer, il regista di Suicide Squad dirigerà il nuovo thriller Heart of the Beast

Tra una nuova foto inedita di Suicide Squad e l'altra, il regista David Ayer ha già trovato il suo nuovo film dopo il successo di The Beekeper, recente action con protagonista Jason Statham.

Il regista dirigerà Heart of the Beast, nuovo progetto targato Paramount Pictures che nasce da una sceneggiatura di Cameron Alexander. Il film, in sviluppo dal 2017, segue un ex Navy SEAL e il suo cane da combattimento che dovranno tentare di ritrovare la civiltà dopo essere rimasti bloccati nelle profondità dell'Alaska.

I produttori includono Damien Chazelle, giovane regista di Whiplash, La La Land, First Man e il più recente Babylon, e Olivia Hamilton della Wild Chickens Productions, oltre allo stesso David Ayer e Chris Long della Cedar Park Entertainment. Ayer ha recentemente diretto The Beekeeper di Amazon MGM Studios, il thriller diretto da Jason Statham che ha superato i 150 milioni di dollari al botteghino globale. Il regista, che ha scritto l'acclamato Training Day e lavorato alla sceneggiatura di The Fast and the Furious, è famoso per i film Fury, Suicide Squad e End of Watch, oltre al fantasy neo-noir di Netflix Bright.

In attesa di conoscere ulteriori dettagli su Heart of the Beast, che certamente non tarderanno ad arrivare, per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di The Beekeper.

