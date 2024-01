David Ayer punta in alto:'La Ayer Cut è uno dei migliori cinecomic di sempre'

La narrazione intorno alla Ayer Cut sembra si sia conclusa definitivamente. Difficilmente vedremo la versione di David Ayer al cinema ma il regista è tornato a parlare con rammarico di Suicide Squad, specificando di essere convinto che esista una differenza abissale tra il lungometraggio mostrato al cinema e quello inedito.

Intervistato da The Hollywood Reporter, David Ayer ha dichiarato che la parte più frustrante di tutta questa vicenda è la consapevolezza di aver realizzato un grande film:"Tutti volevano solo lo stesso risultato: un grande film commerciale. C'era semplicemente grande differenza su cosa fosse. La cosa che è stata difficile per me è che ho fatto un grande film. Le persone che hanno visto il mio montaggio hanno unanimemente detto che si tratta di uno dei migliori film tratti dai fumetti mai realizzati. Se qualcuno che ha visto il montaggio vuole contestarlo venga a dirmelo. Sono stato criticato dai media ma ho tenuto la bocca chiusa per anni. [...] È incredibile, è una cicatrice, è una ferita che mi ha tolto molto. Ha tolto molto anche al mio equilibrio di carriera, ingiustamente".

Tuttavia, la Ayer Cut non verrà pubblicata, come ha dichiarato lo stesso regista, visto che Warner Bros. è sparita e non lo ha più contattato:"Amo dirigere, amo il mio lavoro, amo lavorare con gli attori. Ci sono luoghi fantastici e ottimi collaboratori con cui lavorare là fuori e voglio solo concentrarmi nell'essere un ottimo collaboratore e realizzare dei bei film".



Per saperne di più sul film che è stato distribuito al cinema, recuperate la nostra recensione di Suicide Squad, con Will Smith e Margot Robbie nel cast.