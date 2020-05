David Ayer pronto a tornare: annunciato il nuovo thriller prodotto da Netflix

I fan di David Ayer hanno storto il naso dopo la notizia che l'autore non tornerà per la regia di Bright 2, ma a quanto pare la collaborazione con il servizio di streaming on demand Netflix è destinata comunque a proseguire.

Come riferito da Collider, infatti, in queste ore Ayer ha firmato per scrivere, dirigere e produrre il thriller Six Years, basato sul romanzo bestseller di Harlan Coben. La storia segue un professore universitario dal cuore infranto che partecipa al funerale del marito della sua ex fidanzata: sono passati sei anni dall'ultima volta che l'ha vista, ma ben presto capisce che la vedova non è affatto la donna che ricorda ...

Ayer produrrà con Chris Long attraverso il loro banner Cedar Park, con Netflix che prosegue il suo rapporto con Coben: la compagnia infatti ha già adattato altri due libri dell'attore, The Stranger e Safe, mentre entro la fine dell'anno arriverà perfino una serie in sei parti basata sul romanzo The Woods.

Ayer si è conquistato la fama ad Hollywood con la sua sceneggiatura di Training Day prima di dirigere i film Harsh Times, Street Kings, End of Watch, Sabotage e Fury. E' approdato al grande budget con Suicide Squad, film stroncato dalla critica ma molto apprezzato al botteghino, cosa che lo ha portato a collaborare nuovamente con Will Smith in Bright. Il prossimo progetto del regista è l'indie The Tax Collector, interpretato da Shia LaBeouf, e sta anche sviluppando un remake di The Dirty Dozen e un film sulla battaglia dei carri armati della Seconda Guerra Mondiale El-Alamein per Lionsgate.