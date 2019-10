David Ayer nega di non aver apprezzato la performance di Jared Leto come Joker

Ricorderete l'inchiesta dell'Hollywood Reporter secondo la quale Jared Leto avrebbe cercato di sabotare la realizzazione del nuovo film su Joker facendo pressione sui propri agenti. Anche David Ayer era citato nell'articolo.

All'interno dell'articolo, infatti, oltre alla parte riguardante il sospetto tentativo di sabotaggio di Leto, si faceva cenno anche al fatto che a David Ayer non fosse particolarmente piaciuta l'interpretazione dell'attore nei panni di Joker nel suo Suicide Squad, ipotesi categoricamente smentita dal diretto interessato, che ha prontamente risposto alla storia sul suo profilo Twitter: "Si tratta di un informazione inaccurata. Quelle citate non sono parole o azioni mie".

Si tratta di una dichiarazione piuttosto importante al fine della credibilità dell'inchiesta, poiché quest'ultima sostiene che Leto fosse stato ostacolato durante l'arco di tutto il suo lavoro sul film da più parti all'interno dello studio, compreso il regista David Ayer. Fatto sta che adesso diventa sempre più difficile stabilire dove giaccia la verità sull'intera questione.

Nella stessa inchiesta poi sarebbe emerso che il film stand-alone Joker/Harley Quinn, incentrato sui personaggi di Leto e Margot Robbie visti per la prima volta in Suicide Squad, è stato definitivamente abbandonato. La star lavorerà ancora con Warner Bros. ma non nell'ambito cinecomics, soprattutto considerato l'arrivo di Morbius, spin-off sul villain di Spider-Man prodotto dalla Sony che farà parte dello Spider-Verse inaugurato dal Venom di Tom Hardy. Leto non interpreterà più Joker. A sostegno di questa tesi, l'articolo citava una fonte che dichiarava quanto segue: "Come si interpreta il Joker che hai creato dopo quello di Phoenix? In un certo senso quel film ha fatto finire il suo tempo da Joker".