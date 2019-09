David Ayer si dice entusiasta e curioso di vedere il The Suicide Squad di James Gunn

Cominciano ad avvicinarsi sempre di più le riprese dell'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn, anche guardando al reveal ufficiale dell'intero cast del nuovo cinecomic DC, e mentre attendiamo di capire quando inizierà effettivamente la fase di shooting arriva da Twitter un bel endorsement al film da parte di David Ayer.

Il regista, lo ricordiamo, aveva diretto il primo Suicide Squad nel 2016, rivelatosi purtroppo un insuccesso per lo studios, non tanto lato incasso quanto, in effetti, dal punto di vista dell'accoglienza del grande pubblico e delle critica, che lo ha aspramente attaccato per non essere stato all'altezza delle aspettative e delle promesse.



Ora che il soft-reboot sviluppato da James Gunn è così ufficiale e pronto a entrare in produzione, dopo la diffusione del teaser poster di The Suicide Squad il buon David Ayer è intervenuto via Twitter per dichiarare tutto il suo interesse e il suo entusiasmo per il progetto, scrivendo: "Dico sul serio: non vedo l'ora di vedere questo film". Ovviamente ci fidiamo del suo commento e della sua buona fede, anche perché nel cast ci sono attori diretti da lui stesso e con cui è rimasto in ottimi rapporti.



The Suicide Squad vede nel cast (tra gli altri) Viola Davis, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney Nathan Fillion, Idris Elba, Taika Waititi, John Cena e Peter Capaldi, per un'uscita prevista nelle sale il 6 agosto 2021.