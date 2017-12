David Ayer elogia la Warner per Suicide Squad, ma Margot Robbie bacchetta i produttori

Dopo aver 'vuotato il sacco' su Suicide Squad, il regista e sceneggiatore di quel film,, è tornato a parlare della sua esperienza con la

Questo per via dei recenti fatti legati a Justice League, in cui è stata evidente l'interferenza dello studio. "Non rimpiango di aver girato Suicide Squad" conferma Ayer su Twitter "Ho lavorato con delle persone straordinarie. Ha vinto un Oscar, è andato bene al botteghino. Ha lanciato un franchise e degli spin-off. E che vi piaccia o meno è quasi diventato un cult. La Warner mi ha dato questa incredibile chance e io li ringrazierò a vita".

Al contrario, l'attrice che dà il volto ad Harley Quinn, Margot Robbie, ha lanciato qualche frecciatina nei confronti dei produttori: "La cosa più importante di un produttore, quando scegli il regista, è quello di supportarlo [...] Per me, un buon produttore si fida del suo regista, il suo compito è far si che la visione di quel regista diventi realtà. Tutto qua, questo è il suo lavoro. [...] Anche nell'Universo della DC, quando scelgono un regista, e questo ha una visione, devono supportarla. Questo è il modo di lavorare. Questo è quello che dovrebbe fare un produttore".