David Ayer, la director's cut di Suicide Squad è reale! 'Un'esperienza catartica'

Tramite un post sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter, il regista David Ayer ha parlato della sua director's cut di Suicide Squad, la versione originale del cinecomic del 2016.

Il film sui super-criminali DC ha ricevuto recensioni per lo più negative sia dai fan che soprattutto dai critici, che lo bocciarono su tutta la linea, ma già allora furono in molti a chiedersi quali e quante scene fossero rimaste in sala montaggio. E infatti, fin dall'uscita del suo film, Ayer aveva messo in chiaro che la sue visione originale era stata soggetta a diverse modifiche da parte della Warner Bros. e ora, con l'annuncio della "Snyder Cut" di Justice League per HBO Max, il regista ha espresso per la prima volta il suo interesse nel realizzare la sua versione di Suicide Squad.

“Il mio montaggio originale sarebbe molto facile da completare. Sarebbe incredibilmente catartico per me. È estenuante farsi prendere a calci in culo da tutti per un film che in realtà è passato tra le grinfie di Edward Mani di Forbice. Il vero film che ho realizzato io non è mai stato visto", ha scritto su Twitter il regista.

Naturalmente la situazione di Ayer è sempre stata abbastanza diversa da quella di Snyder, dato che a differenza del secondo il primo è rimasto a lottare con la produzione scendendo a compromessi con essa per completare il film, in una "lotta interna" che più o meno accanitamente si verifica molto spesso sui set e negli uffici di post-produzione. Voi che ne pensate? Vedremo davvero la Ayer Cut su HBO Max? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti scoprite una scena eliminata con Katana e la scena iniziale originale con Cara Delevingne.