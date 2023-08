David Ayer difende ancora Suicide Squad: 'Non voglio compassione'

Suicide Squad e la Ayer Cut continuano a far parlare di sé. Se per molti, infatti, il film del 2016 non meriterebbe altro che essere dimenticato, per il suo regista la questione non pare ancora chiusa, convinto che un’edizione più fedele a quello che lui aveva avuto in mente, renderebbe finalmente giustizia al suo lavoro.

Dopo questa discussione di David Ayer con un utente su Twitter a proposito della Ayer Cut, il filmmaker dell’Illinois è tornato a battibeccare sul social di Elon Musk per difendere il suo film e per ribadire quanto la sua versione sarebbe stata molto diversa rispetto a quella uscita nelle sale.

Sotto al commento di un opinionista che si occupa principalmente di fatti politici e che si era lasciato andare a una critica all’idea di Ayer di DC, sottolineando come lo stesso avesse anche diretto Suicide Squad e quindi non meritasse alcun tipo di attenzione, il regista non ha mancato di rispondere in maniera garbata ma ferma, tirando in mezzo, di nuovo, la famigerata Ayer Cut.

Questo il contenuto del tweet: “Un’opinione assolutamente corretta, basata sulla versione che hai visto rilasciata. Non sto chiedendo la tua compassione o il tuo rispetto. Dirò che il film che ho realizzato è molto diverso. Inimmaginabilmente diverso. E aggiungo che se mi conoscessi personalmente, scopriresti che abbiamo molti più punti in comune di quanto immagini”.

Una difesa strenua, quella di Ayer rispetto al suo operato e rispetto al film sui cui ha lavorato per il DC Extended Universe. La speranza è che, una volta sistemato il calendario delle nuove uscite della casa dei fumetti la versione del filmmaker possa essere rilasciata, quantomeno per concedere una seconda possibilità ad Ayer. Nel frattempo, vi lasciamo alla recensione di Suicide Squad.