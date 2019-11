David Ayer ancora critico sul suo Suicide Squad condivide una nuova foto di Jared Leto

Ora che la pellicola di Joker con Joaquin Phoenix è un successo planetario, David Ayer è tornato a parlare in modo critico del suo Suicide Squad, condividendo pure una nuova immagine del Joker di Jared Leto.

A un certo punto della promozione del film, sembrava che la trama si sarebbe dovuta concentrare sulla Harley Quinn di Margot Robbie e la sua tormentata relazione con Joker da ricostruire. Così non è stato, con la Suicide Squad impegnata in tutt'altra missione verso un nuovo (e poco temibile) cattivo, impersonato da Cara Delevingne. Già in passato Ayer aveva espresso la sua frustrazione per il progetto che a un certo punto è sfuggito al suo controllo e deragliato da quelli che erano i piani iniziali. Intervenuto su Instagram, il regista ha condiviso una nuova immagine che ritrae il Joker di Jared Leto, aggiungendo qualche altra critica verso il proprio film.

"I film sono fragili. Sono un po' come i sogni, momenti che aleggiano rincorrendo la tua visione. Hanno una loro logica e verità. Se cambi la destinazione una volta che il viaggio è stato completato rimane ancora lo stesso viaggio? Il vero perno di Suicide Squad era il viaggio di Harley. In molti modi era il suo film, del suo fuggire dalla relazione con Joker, che era il suo momento maggiore. Un regista regge un compasso invisibile nelle proprie mani. Guida ogni ripresa e ogni performance. Quel compasso punta dritto alla destinazione. Se la destinazione cambia, il viaggio è mai avvenuto?".

In merito alla pellicola di Todd Phillips, in precedenza Ayer aveva negato categoricamente che non avesse apprezzato la performance di Joaquin Phoenix: "Si tratta di un informazione inaccurata. Quelle citate non sono parole o azioni mie". Una supposizione tirata dentro la famosa inchiesta sulle presunte pressioni di Jared Leto affinché si bloccasse il progetto del film che non prevedeva il suo coinvolgimento nella parte.

Di seguito l'immagine di Leto con le annesse dichiarazioni di David Ayer sul suo Suicide Squad.