David Ayer contro la versione cinematografica di Suicide Squad

Dopo i casi di Suicide Squad e di Batman v Superman - definiti in fase di test screening come 'ottimi' -, i fan non credono più alle prime reazioni alle proiezioni test degli studios.

Ma, interpellato a riguardo, David Ayer conferma che effettivamente il suo Suicide Squad era stato apprezzato dal pubblico test e per un semplice motivo: la versione mostrata a loro non era quella poi uscita al cinema. La risposta di Ayer arriva da parte di un fan alla notizia dei primi test screening positivi di Aquaman che, per l'appunto, ha ricordato il caso di "Suicide Squad" affermando di "non credere troppo a queste reazioni". Il regista ha cosi replicato: "non ti sei mai chiesto quale montaggio sia stato inizialmente testato?".

Ayer ha cosi confermato che il montaggio che ha ricevuto consensi era il suo e non quello poi 'rimontato' dalla Warner. Non è una novità che lo studio abbia chiesto al regista di realizzare una versione molto più veloce e pop-corn del suo prodotto originale che, poi, è finito per esser massacrato da critica e pubblico (anche se, poi, il box-office lo ha premiato).

In un tweet separato Ayer ha anche affermato che le canzoni presenti nel film, inizialmente, erano molte di meno e che, dopo il successo di Guardiani della Galassia, la Warner ha chiesto di inserirne altre e, inoltre, che ogni personaggio veniva sviluppato maggiormente nella sua versione.