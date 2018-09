David Ayer chiarisce quel buco della trama di Suicide Squad

Mentre si sta continuando a sviluppare un Suicide Squad 2 con la regia di Gavin O'Connor, il regista del primo Suicide Squad è tornato su Twitter a parlare della prima pellicola arrivata nei cinema nell'estate del 2016.

Dopo essersi dichiarato 'pentito' per alcuni dei tatuaggi fatti 'inserire' nel make-up del suo Joker, interpretato da Jared Leto, un fan ha chiesto proprio al filmaker di far luce su un apparente buco di trama riguardante proprio il villain. Come accennato già in Batman v Superman: Dawn of Justice, infatti, è chiaro che sia stato il Joker ad uccidere Robin e Batman, per la furia, lo ha picchiato a sangue, spaccandogli tutti i denti (per questo ha i denti di metallo) e mandandolo ad Arkham.

Un gran bel dettaglio, arricchito in Suicide Squad dalle bio dei nostri protagonisti in cui viene fatto notare come la Harley Quinn di Margot Robbie sia complice di quel crimine. E allora perché nelle sequenze in cui vediamo Harley pre-trasformazione, seguire il suo paziente Joker (e dunque prima di quel crimine), vediamo il villain già con la dentatura di metallo? Se Robin non è ancora stato ucciso, Batman non gli ha ancora spaccato i denti, dopotutto...

La risposta di David Ayer non è tardata ad arrivare e, ammettendo l'errore, ha affermato "la timeline è stata cambiata solo successivamente dopo la fine delle riprese".