David Attenborough, un nuovo film sulla fine dei dinosauri per BBC

Sir David Attenborough si occuperà del mistero della fine dei dinosauri in un film per BBC che porterà alla luce un sito di scavi nascosto fra le colline del North Dakota. Il cimitero preistorico conosciuto come Tanis contiene creature fossili risalenti a 66 milioni di anni fa. Il titolo del progetto è The Fall of The Dinosaurs.

Insieme ad alcuni esperti Attenborough esaminerà alcuni di questi reperti. Guidato dal paleontologo Robert DePalma, un team ha svolto per tre anni tecniche di visualizzazione e scansione all'avanguardia per svelare i segreti dei fossili e scoprire cos'è successo il giorno in cui un asteroide ha colpito la Terra e ha spazzato via i dinosauri.



Narratore della serie Netflix Our Planet, David Attenborough, 95 anni, ha recentemente diretto documentari sul canto degli animali e su un cimitero di mammut e The Fall of the Dinosaurs è il suo primo film sui dinosauri dal lungometraggio della BBC1 del 2016, Attenborough and the Giant Dinosaur.



"I dinosauri erano le creature più straordinarie della natura, hanno dominato il pianeta per oltre 150 milioni di anni prima che si estinguessero. Tanis potrebbe essere un luogo in cui i resti possono darci una finestra senza precedenti sulla vita degli ultimissimi dinosauri e una fotografia, minuto per minuto, di cosa è successo quando l'asteroide li ha colpiti" ha dichiarato Attenborough.



David Attenborough e BBC da anni collaborano insieme. Secondo le dichiarazioni del 2019 rilasciate dal regista, BBC dovrebbe cambiare per poter competere con colossi dello streaming come Netflix e Amazon.