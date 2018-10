David Arquette vorrebbe partecipare ad uno Scream 5

C'è da dire, però, che in questi giorni Halloween , che è una sorta di 'revival/nuovo sequel' dell'originale, sta andando fortissimo e dei produttori potrebbero essere molto interessati a riportare in auge anche un franchise del genere con un nuovo capitolo.

Chiaramente, dopo la morte di Wes Craven , le possibilità di un film sono sfumate, con una serie tv realizzata al suo posto. Anche la stessa Neve Campbell , l'interprete di Sidney Prescott nella saga, aveva spiegato, in un'intervista di tempo fa, che un quinto episodio, arrivati a questo punto, era piuttosto improbabile, soprattutto dopo la morte del regista.

David Arquette , nel corso di una nuova intervista, ha affermato che vorrebbe partecipare volentieri ad uno Scream 5 soprattutto ora che i revival di film horror del passato sembrano in auge più che mai: "Certo, assolutamente, vorrei partecipare ad un quinto film. Penso che Wes Craven sarebbe ancora parte del progetto in qualche modo. Sarebbe un bel tributo. Sarebbe molto divertente e mi piacerebbe rivedere tutti coinvolti. Neve Campbell è un'attrice straordinaria. Ci sarebbero delle idee da sviluppare sicuramente".

David Arquette , uno dei tre protagonisti principali della saga thriller Scream , vorrebbe partecipare ad un quinto episodio. Ed uno Scream 5 , effettivamente, era in fase di sviluppo anni fa.

