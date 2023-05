David Arquette, la star di Scream vorrebbe il sequel di Mai stata baciata

Uno dei grandi successi nella carriera di David Arquette è sicuramente Mai stata baciata, commedia romantica del 1999 nella quale recita al fianco di Drew Barrymore. La star di Scream ha raccontato durante gli MTV Movie and TV Awards che non gli dispiacerebbe scoprire le sorti dei protagonisti in un nuovo film.

Intervistato da Screenrant e alla domanda sul titolo del suo film che vorrebbe avesse un sequel o un remake ha risposto:"Mai stata baciata. Adoro quel film, proprio una dolce commedia romantica. Mi piacerebbe vedere adesso dove sono quei personaggi... ".



All'epoca Arquette - su Everyeye trovate la recensione di Scream, l'ultimo capitolo del franchise uscito nel 2022 con l'attore nel cast - era sposato con la star di Friends, Courteney Cox, con la quale ha avuto la figlia Coco, ora diciottenne.

Nel film Mai stata baciata, David Arquette interpreta il fratello della protagonista, Rob Geller (curiosamente lo stesso cognome del personaggio di Courteney Cox in Friends), che si iscrive nuovamente al liceo insieme alla sorella per aiutarla ad avere una seconda chancee e trovare quel primo bacio che non ha mai avuto.



Nel cast del film, che nel corso degli anni è diventato un cult della commedia romantica adolescenziale anni '90, figurano anche Michael Vartan, Molly Shannon, John C. Reilly, Garry Marshall, Octavia Spencer, Leelee Sobieski, Jessica Alba e James Franco.



In occasione degli MTV Movie and TV Awards è stato mostrato anche un video in cui Drew Barrymore interpreta nuovamente Josie di Mai stata baciata.