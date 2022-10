David Arquette sulla sua assenza in Scream 6: 'Sono andati avanti, è stato difficile'

Mentre alcuni attori della lunga serie di film di Scream torneranno sullo schermo anche nei successivi capitoli, come per esempio Neve Campbell in Scream 7, altri, purtroppo, non faranno ritorno: parliamo di Dewey, interpretato dall'iconico David Arquette.

In una recente intervista per ComicBookMovie, la star ha discusso sulla sua assenza in Scream 6: "Sono andati avanti a produrre un sesto film e io ero tipo 'Oh, okay' [ridendo]. E' difficile."

Dewey, personaggio storico di Scream, nel quinto film purtroppo ci viene portato via. L'importanza del ruolo che ha ricoperto in tutti questi anni (a partire dal primo Scream del 1996) è però stata chiaramente apprezzato dai fan: "Già, è stato molto carino vedere la reazione dei fan. E' stato difficile. Era un progetto di cui ho amato far parte.[...] E' un qualcosa che ho nel cuore, ma apprezzo come hanno gestito la mia fine".

La scomparsa di Dewey è stata un duro colpo non solo per l'attore, ma anche per i fan. E' quasi impensabile che una presenza così costante nel franchise horror per eccellenza ci abbia lasciato così, in medias res -ma ci toccherà farcene una ragione... In attesa di Scream 6, vi lasciamo la nostra recensione di Scream 5, in cui Dewey c'è ancora... O quasi.