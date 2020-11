Dave Prowse, morto ad 85 anni l'interprete di Darth Vader

É di poco fa la triste notizia della morte di Dave Prowse, il leggendario interprete di Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars. L'attore aveva 85 anni ed era stato anche campione di sollevamento pesi e un celebre body builder.

Ottenne l'iconico ruolo per la sua imponente statura, Prowse era infatti alto due metri. Il suo forte accento della West Country britannica, fu però giudicato poco idoneo alla parte di Darth Vader e per tale ragione fu doppiato da James Earl Jones, la cui voce è diventata uno degli elementi simbolo del malvagio antagonista di Guerre Stellari. "Che la forza sia con lui, sempre", ha scritto l'gente di Dave Prowse annunciandone la morte sui social network.

L'attore non apparve mai nella trilogia, si è infatti mostrato solo ed esclusivamente con l'indimenticabile costume nero e nelle rare volte in cui si decise di mostrare il volto dell'evoluzione malefica di Anakin Skywalker, Lucas decise di utilizzare l’attore Sebastian Shaw.

Prowse ha raccontato che fu proprio il creatore del franchise di Star Wars a volerlo provinare, dopo averlo notato in Arancia Meccanica, in cui aveva una piccola parte. Lucas gli propose di interpretare Darth Vader o Chewbecca, due dei personaggi più grossi del film. L'attore non ci pensò due volte e scelse il ruolo di Darth Vader perché, come spiegò anni più tardi a BBC News: "Sono i cattivi quelli che si ricordano sempre".

Per celebrare questo personaggio simbolo, date un'occhiata al nostro approfondimento su Darth Vader, l'antieroe simbolo di Star Wars.