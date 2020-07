Dave Franco sarà il rapper Vanilla Ice nel biopic To The Extreme

Secondo quanto riportato dalle varie testate internazionali, Dave Franco interpreterà il rapper Vanilla Ice nel biopic To The Extreme; molto popolare nel corso degli anni '90 è noto principalmente per essere diventato il primo artista hip hop bianco ad andare in vetta alle classifiche con il singolo Ice Ice Baby.

Il titolo della pellicola prende il titolo dall'album omonimo che conteneva quel singolo di successo, appunto To The Extreme, uscito nel settembre 1990. Quest'ultimo è stato 16 settimane al top delle classifiche ed è attualmente l'album hip hop più venduto al mondo con 17 milioni di copie vendute. Il film tratterà della scalata al successo del rapper e della sua repentina discesa agli inferi, dilaniato da innumerevoli problemi personali legati principalmente al suo carattere; oggi Robert Matthew Van Winkle continua ancora a comporre musica dedicandosi spesso al genere underground.

Oltre che rapper è stato attivo anche come attore, recitando in film come Tartarughe Ninja II - Il segreto di Ooze, Un ragazzo tutto nuovo, Indovina perché ti odio e nei più recenti The Ridicolous 6 di Netflix con Adam Sandler e La Missy Sbagliata sempre sul colosso dello streaming.

La sceneggiatura di To The Extreme giaceva nel limbo degli script più promettenti non ancora realizzati, la cosiddetta blacklist, ed è stata scritta da Chris Goodwin e Phillip Van. Lo stesso Franco ha dichiarato a proposito del progetto: "Ci stiamo lavorando da un po' di tempo, ma adesso siamo più che mai vicina ad andare in pre-produzione".

Franco ha poi parlato dell'impatto di The Disaster Artist, il film sul dietro le quinte di The Room diretto e interpretato dal fratello James Franco: "La gente si aspettava che ci prendessimo gioco di Tommy Wiseau, ma più lo interpretavamo con sincerità e più divertente sembrava, questo è il tono che voglio anche per questo biopic".