Dave Franco racconta la sua proposta di matrimonio a Alison Brie: 'Non andò come speravo'

Dave Franco ha recentemente raccontato come andò la sua proposta di matrimonio a Alison Brie e, spoiler, la risposta è molto diversamente da come se l'era immaginata.

Al Late Late Show with James Corden l'attore di The Disaster Artist e la protagonista di GLOW hanno rivelato com'è nata la loro storia d'amore (di Martedì Grasso, e c'entrano una maschera e un bigliettino romantico), e soprattutto quanto bizzarra fu la proposta di matrimonio ideata da Dave.

"Stiamo andando nel Big Sur per una vacanza, e io decido che sarà quella l'occasione in cui le chiederò di sposarmi. E sapevo che voleva scegliere da sé l'anello, quindi mi sono detto 'Ok, non ho l'anello, ma ho la maschera [ndt quella del loro primo incontro]! È quella la cosa davvero speciale'" racconta Franco "Il giorno prima però mi sono detto 'Sai che c'è, dovrei comunque prenderle un anello per la proposta'. Così vado in questo negozio di antiquariato a Hollywood e le scelgo un anello vintage che mi sembrava davvero figo".

"Così andiamo nel Big Sur, e quando ci troviamo su un patio che dà sull'oceano, io mi inginocchio. Sto indossando la maschera e ho in mano l'anello. Ma erano passati cinque anni ormai, e Brie non aveva riconosciuto la maschera. Non capiva cosa fosse" continua poi l'attore, ricordando l'esilarante reazione della moglie (allora quasi fidanzata) "Perciò immaginate la scena: mi vede lì, in ginocchio, con una stupida maschera sul viso e con in mano un anello un po' scadente. Così l'intera proposta si è svolta con lei che ripete 'Ma che sta succedendo?' e me che cercavo di spiegarle quanto fosse dolce il fatto che avessi tenuto la maschera per tutti quegli anni".

Beh, tutto è bene quel che finisce bene, ma che ridere!