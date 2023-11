'Dave Filoni al posto di Kennedy': fan Star Wars in delirio dopo le novità da Lucasfilm

È ancora fresca la notizia della promozione di Dave Filoni a Lucasfilm ma già il fandom punta in alto per una delle figure più apprezzate del franchise di George Lucas.

Dave Filoni è il nuovo direttore creativo di Lucasfilm: adesso sarà suo il compito di seguire tutti i progetti fin dalle prime fasi iniziali con Kathleen Kennedy, attuale presidente degli Studios, che supervisionerà come sempre il tutto.

La promozione dello sceneggiatore e regista a Chief Creative Officer, però, non ha segnato solo un importante punto di svolta per la carriera di Filoni ma ha aperto uno spiraglio di luce per tutto il fandom. Il successo da alla testa ma questo ha toccato i più accaniti sostenitori di Filoni che hanno richiesto a gran voce una posizione ben più prestigiosa per il regista di Ahsoka: "A questo punto (Filoni) deve semplicemente sostituire Kathleen Kennedy, che ha portato la Disney al suolo con tre diversi registi nel sequel. Filoni lo ha riportato indietro con Mandoverse", scrive un utente su Twitter.

Ebbene sì, i fan chiedono Filoni al posto di Kathleen Kennedy nella posizione di presidente della Lucasfilm attribuendo proprio a Kennedy il fallimento di diversi progetti del franchise e in particolare la trilogia sequel: "La prossima grande mossa sarà licenziare Kathleen Kennedy e poi tutte le cose torneranno a posto", si legge in un altro tweet.

Adesso che Filoni è il nuovo direttore creativo cosa possiamo aspettarci da Star Wars? Si spera che Heir to the Empire possa vedere presto la luce.