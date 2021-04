Dave Butista, la star confronta gli stili di regia di James Gunn e Zack Snyder

Mentre si prepara a tornare nei panni di Drax nell'attesissimo Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn, a maggio rivedremo Dave Bautista nell'intrigante Army of the Dead di Zack Snyder, e durante una set visit del film originale Netflix, Screenrant ha avuto l'opportunità di intervistare l'attore.

Durante la chiacchierata, è stato chiesto a Bautista di mettere a confronto gli stili di regia di James Gunn e di Zack Snyder, entrambi registi che l'interprete stima molto e di cui è amico, specie con il primo. In merito, la star ha spiegato:



"Penso che James Gunn sia molto più coinvolto nella struttura delle nostre performance. Con Zack credo ci sia molta più flessibilità. James è un maniaco del controllo. Non che sia un problema, intendiamoci: è un regista straordinario e una narratore brillante. Non c'è neanche bisogno di dilungarmi più di tanto sul perché mi fidi ciecamente di lui. Però a confronto, Zack sembra darti più libertà e sai quando è felice di qualcosa perché ti dirà 'taglia' in un modo tutto particolare. Oppure puoi capire quando non lo sarà. Non ti dà molte emozioni. Lo guarderai e o scuoterà la testa o ti dirà che qualcosa va bene e si può andare avanti. La cosa ogni tanto mi rende impacciato. Ho sempre a cuore la mia performance, quindi a volta sono andato a chiedergli cosa ne pensasse e lui mi ha detto 'è perfetta'".



E continua: "Però ricordo questa cosa con James Gunn, che una volta stavo recitando e lui era sconvolto. Non dalla mia performance ma da dove puntassero i miei occhi: li muovevo in continuazione. Allora mi ha suggerito di scegliere un punto e concentrarmi su quello, così da non muoverli. Ma potrei parlarvi anche di Denis Villeneuve: lui ha una visione chiara e precisa e pretende che non ci si allontani da essa. Per me è stato molto utile, perché ha tirato fuori cose che credevo di non possedere, prestazioni di cui non mi credevo capace perché ha saputo indirizzarmi in un certo modo".



Vi lasciamo al nostro speciale dedicato ad Army of the Dead di Zack Snyder. Il film uscirà su Netflix il prossimo 14 maggio 2021.