Dave Bautista vuole vedere Avengers: Infinity War a Broadway

La trasposizione in chiave musical di classici Disney non è una novità: spettacoli come Il Re Leone, Aladdin o La Sirenetta sbancano Broadway ormai da anni. Perché, allora, non alzare un po' il tiro coinvolgendo anche Marvel in un'operazione simile?

Se l'è chiesto su Twitter l'attore James Monore Iglehart, già visto nel musical di Aladdin, che tramite Twitter ha pensato bene di autocandidarsi per il ruolo di Thanos in un eventuale versione live di Avengers: Infinity War, allegando alla proposta una foto di sé stesso truccato per rassomigliare al Titano Pazzo.

La proposta ha subito attirato l'attenzione dei fan ma anche di alcuni addetti ai lavori: Dave Bautista, ad esempio, si è detto entusiasta dell'idea ma ha anche fatto a Iglehart una controproposta per il ruolo da interpretare nello spettacolo. Secondo Bautista, infatti, l'attore e cantante sarebbe perfetto per dare volto e voce al suo Drax. Cosa ne pensate, sarebbe una buona scelta?

A proposito di Avengers: Infinity War, recentemente è stato rivelato che lo Smart Hulk visto (e molto poco apprezzato da buona parte del fandom) in Avengers: Endgame avrebbe dovuto essere introdotto proprio nel primo film sullo scontro con Thanos. Gli sceneggiatori Markus e McFeely, invece, hanno parlato di una scena inserita nella sceneggiatura ma mai girata perché ritenuta troppo sanguinosa.