Dave Bautista vuole uno spinoff su Drax, anche se non sarà lui ad interpretarlo!

Dave Bautista è l'interprete di Drax il Distruttore nel Marvel Cinematic Universe. Di certo apparirà ancora in una pellicola MCU ma non si sa bene quale sarà il suo futuro, dopo il "caso Gunn".

L'attore ha infatti difeso con molta enfasi il regista - licenziato dalla Casa di Topolino - e ha detto che, qualora dovessero mandare via anche lui per i suoi pensieri sul modo di agire della Disney, sarà dispiaciuto, certo, ma non se ne farà un cruccio. Recentemente, in un'intervista rilasciata a Comicbook, Bautista ha detto che avrebbe piacere di vedere approfondita e raccontata la storia personale di Drax, il suo passato, la sua famiglia, cioè:

"Sapete, vorrei davvero che raccontassero qualcosa di più della storia della famiglia di Drax. Penso che sia una bella storia che un po' si è persa nei film passati. E' un racconto bellissimo e straziante, con la moglie e la figlia che vengono uccise lasciandolo con il cuore spezzato. Mi piacerebbe se approfondissero la cosa, credo piacerebbe anche ai fan. Naturalmente è un pezzo che cerco di spingere per un film standalone su Drax, ma non credo succederà mai. Ma comunque resto convinto del fatto che i fan vorrebbero vederlo e, anche se non sarò io ad interpretarlo, penso sarebbe una storia interessante da raccontare. Mi piacerebbe anche vedere qualcun altro dal passato di Drax, dare loro dei volti cioè, alla moglie, alla figlia, per esempio, mi piacerebbe che i fan riuscissero a visualizzare i personaggi nelle loro menti, unire il nome al volto, insomma."

Che ne pensate? Il prossimo film in cui vedremo Bautista sarà Avengers 4, come da sua stessa ammissione.