Dave Bautista vuole interpretare un villain di Batman, ma non quello a cui state pensando

Il co-protagonista di Guardiani della Galassia, l'ex wrestler Dave Bautista, ha espresso interesse per un ruolo da cattivo nel film di Batman, e il nome tirato in ballo vi stupirà.

Molti fan della DC negli scorsi mesi hanno accostato il nome dell'attore al villain Bane, celebre per il suo fisico massiccio nel quale Bautista calzerebbe a pennello, per la nuova trilogia sul Cavaliere Oscuro scritta e diretta da Matt Reeves. Bane comunque al momento non compare nella lista dei cattivi "suggeriti" The Batman, che secondo quanto riportato ad oggi comprenderà Catwoman, il Pinguino, Due Facce e l'Enigmista.

Tuttavia, sebbene in passato lo stesso Bautista abbia espresso interesse per Bane, l'attore ha confessato di apprezzare molto anche il villain Clayface. Potete vedere la sua risposta in merito nel tweet in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che ad oggi Dave Bautista è apparso per l'ultima volta nel Marvel Cinematic Universe nel corso di Avengers: Endgame, dove ha ripreso il ruolo di Drax in seguito alla morte del personaggio in Avengers: Infinity War. Tornerà nella saga stand-alone creata, scritta e diretta da James Gunn in Guardians of the Galaxy Vol. 3, le cui riprese inizieranno quando il regista avrà terminato i lavori su The Suicide Squad.

L'attore sta attualmente girando Army of the Dead, nuovo film di Netflix diretto da Zack Snyder nel quale comparirà nella parte del protagonista principale.

