Dave Bautista vuole essere Bane: 'Ho già parlato con la Warner Bros.'

Nonostante il ruolo centrale in casa Marvel Studios con la saga di Guardiani della Galassia, l'attore Dave Bautista non ha nascosto il suo desiderio di interpretare Bane, il celebre villain di Batman.

Finora si era parlato di questa possibilità solo attraverso rumor e teorie dei fan, ma nel corso di una recente intervista promozionale per Army of the Dead, il nuovo film di Zack Snyder nel quale Bautista interpreta il personaggio principale, l'attore ha rivelato di aver incontrato la Warner Bros. per parlare di Bane.

"Voglio interpretare Bane, e non è un segreto" ha risposto l'attore quando gli è stato chiesto di quale altro personaggio dei fumetti vorrebbe vestire i panni. "Voglio davvero interpretare Bane. Voglio interpretare Bane così tanto che sono andato dalla Warner Bros. per un incontro, sono entrato dalla porta e ho detto: 'Voglio interpretare Bane. Io Non sto scherzando'. Hanno detto: 'Wow, wow. Non stiamo nemmeno cercando qualcuno per quel ruolo!".

Bautista ha già intessuto rapporti con la Warner Bros. tramite il regista Denis Villeneuve, che lo ha reclutato per il suo prossimo film Dune (anche Blade Runner 2049 fu co-distribuito da Warner nel mercato del Nord America) ma più in generale un attore con le sue credenziali difficilmente si vedrebbe la porta sbattuta in faccia dopo aver preteso una 'riunione d'emergenza'. Chissà se, alla fine, Bautista riuscirà ad ottenere la parte dei suoi sogni: in caso contrario, non vorremmo trovarci nei panni di chi gliela negherà!

Ricordiamo che il franchise del Cavaliere Oscuro ripartirà con The Batman di Matt Reeves, in arrivo a marzo 2022.