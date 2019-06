Dave Bautista vorrebbe interpretare Bane nel nuovo film DC The Batman

Dave Bautista è stato per anni un acclamato membro del Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Drax, ma sembra che non sarebbe affatto contrario a unirsi ai "rivali" della DC Films.

Poche ore fa, infatti, l'attore di Guardiani della Galassia è comparso su Twitter per rispondere con entusiasmo ad un suo fan che lo accostava a Bane, uno dei vociferati villain che compariranno in The Batman di Matt Reeves. Come potete vedere dal post in calce all'articolo, Bautista ha risposto in maniera piuttosto diretta:

"Accetto!"

Da circa un anno, ormai, in molti hanno iniziato ad ipotizzare che Bautista si sia unito all'universo DC dopo che James Gunn è stato chiamato per dirigere The Suicide Squad. Mentre nessuno sapeva quale ruolo avrebbe teoricamente interpretato, Bane è diventato un fancast piuttosto prominente, scatenando diversi pezzi di fanart che lo immaginavano nella parte.

Il suo ipotetico ruolo per quel film, Peacemaker, è stato però occupato (in teoria) da John Cena. Voi cosa ne pensate? Prima o poi vedremo Bautista nei panni di un villain DC? Diteci la vostra nei commenti.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ad uno speciale sulla carriera di Robert Pattinson e alle dichiarazioni di Robert Pattinson su The Batman: a quanto pare, la cosa che più preoccupava l'attore di entrare nel mondo dei cine-comics erano i contratti a lungo termine, spalmati su più film.