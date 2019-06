Dave Bautista vorrebbe Chris Hemsworth in Guardiani della Galassia Vol.3

Negli ultimi film dei Marvel Studios Thor è entrato in forte sintonia con i Guardiani della Galassia, le cui atmosfere avevano già fatto breccia nel Thor: Ragnarok di Taika Waititi. Alla luce degli eventi di Avengers: Endgame, l'interprete di Drax Dave Bautista ha parlato della possibilità di vedere Chris Hemsworth nel terzo capitolo dei Guardiani.

"Sì! Assolutamente," ha detto Bautista all'Hollywood Reporter. "Siamo riusciti a fare tutti insieme Infinity War ed Endgame...dove c'erano un sacco di personaggi, e non ci sono stati problemi. E' stato fantastico. Ma questa è una questione alla trickle-down. Arriva dall'alto. La Marvel ha previsto un tono per tutto l'ambiente, e questo è stato. Loro prendono tutte queste cose in considerazione quando assumono le persone, ed è stato incredibile vedere tutti questi attori di Hollywood insieme in un'atmosfera così piacevole."

"Non c'era alcun tipo di ego o cose del genere," ha continuato l'attore parlando dei rapporti tra i membri del cast. "Se c'era, io non me ne sono accorto. Credo che Chris Hemsworth sia un ragazzo fantastico; E' un australiano che ama divertirsi. Quello che ti aspetti che sia. E' molto divertente, piacevole e ottimista. E' molto socievole, perciò credo sarà un'ottima aggiunta. Hemsworth è esilarante."

Come sapete sul finale dell'ultimo crossover il Dio del Tuono è salito a bordo dell'astronave di Star-Lord per partire insieme ai Guardiani alla volta dello spazio, dando vita anche ad un simpatico siparietto tra i due personaggi che potete vedere in questo spot di Avengers: Endgame. Pur sapendo ancora molto poco sui Guardiani della Galassia Vol. 3 - per le ufficialità dovremo attendere il San Diego Comic-Con e il D23 Expo - la presenza di Thor nel nuovo film di James Gunn potrebbe rappresentare una svolta non da poco per la fase 4 del MCU. In attesi di ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di Avengers: Endgame.