Dave Bautista al veleno contro Fast & Furious: 'Preferisco girare bei film!'

Rivedremo molto presto Dave Bautista in due progetti estivi tra commedia e azione, prima che l'interprete torni a lavorare con James Gunn in Guardiani della Galassia Vol. 3 nei panni di Drax e forse in The Suicide Squad in un ruolo non ancora specificato, film che preferisce di gran lunga a Fast & Furious.

L'interprete ha lavorato ormai a diversi progetti di grande impatto come i cinecomic Marvel Studios, Spectre e anche Blade Runner 2049, in ruoli quasi sempre muscolari e da caratterista, risultando anche molto bravo e credibile nelle varie parti. Lo aveva già detto in passato, smarcando l'accostamento con The Rock e dichiarando "di preferire girare con autori importanti piuttosto che fare blockbuster multimiliardari a tutti i costi", ma adesso è tornato sull'argomento "qualità" scagliandosi pesantemente contro la saga di Fast & Furious.



È accaduto questo: un fan ha scritto ironicamente di vedere nel futuro del franchise spin-off dedicati al nuovo personaggio di John Cena in compagnia del Luke Hobbs di The Rock, con un possibile arrivo di Dave Bautista come villain, taggando tutti i diretti interessati. Il fatto è che a Bautista non è proprio piaciuta l'idea, alla quale ha risposto così: "Mi dà il vomito [emoticon del vomito]... grazie la tua considerazione, comunque", accompagnando la risposta al veleno con l'hashtag #preferiscoibeifilm



Forse un po' fuori luogo, da parte sua, considerando che anche recentemente ha girato progetti decisamente inferiori e non così diversi dai toni "fracasso e spasso" di Fast & Furious. Basti pensare ai prossimi Escape Plan 3, Stuber o anche a Final Score e Hotel Artemis. Un commento pungente e ingiusto che poteva risparmiarsi.