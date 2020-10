Dave Bautista sarà 'Uomo più ricercato dell'Universo' nel nuovo sci-fi di Brad Peyton

Dave Bautista reciterà nel nuovo film sci-fi degli AGC Studios intitolato Universe's Most Wanted, che sarà diretto dal regista di Rampage e Viaggio nell'isola misteriosa Brad Peyton.

Universe’s Most Wanted racconta di una piccola città che si ritrova in una lotta per la sopravvivenza quando una nave spaziale con a bordo i criminali più ricercati e pericolosi dell'universo si schianta nei suoi confini. Bautista interpreta un guerriero intergalattico che fa squadra con il figlio dello sceriffo della città per impedire la fuga dei prigionieri alieni e salvare gli abitanti. La produzione del film inizierà nella primavera del 2021, con il casting attualmente in corso.

F. Scott Frazier (xXx: Return of Xander Cage) e Jimmy Loweree hanno scritto la sceneggiatura, con Peyton che produrrà attraverso il suo banner ASAP Entertainment insieme a Jeff Fierson, e lo stesso farà Bautista attraverso la sua Dream Bros Entertainment insieme a Jonathan Meisner.

“Jeff ed io siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Dave, Jonathan e AGC in questo progetto. Scott e Jimmy sono scrittori fantastici e hanno concepito questo perfetto di fantascienza che si adatta perfettamente al marchio di ASAP e alla mia sensibilità alla regia. Non potrei essere più entusiasta di cominciare a lavorare a Universe’s Most Wanted: è il tipo di avventura divertente, misteriosa e irriverente di cui tutti abbiamo bisogno in questo momento", ha detto Peyton in una dichiarazione.

Rivedremo Dave Bautista prossimamente in Army of the Dead di Zack Snyder e Guardiani della Galassia 3 di James Gunn.