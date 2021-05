Dave Bautista la tocca piano: 'Dune sarà uno dei film più belli che abbiate mai visto'

Nel corso di una recente intervista promozionale Dave Bautista, star del Marvel Cinematic Universe, ha espresso parole entusiastiche per l'attesissimo Dune, nuovo blockbuster sci-fi diretto dal regista Denis Villeneuve.

L'attore, alla sua seconda collaborazione con l'autore canadese dopo Blade Runner 2049, a proposito del remake di Dune ha dichiarato: "Il mondo che Denis ha creato è lontano anni luce da quello cui sono abituato. È così bello e diverso, e molte volte oscuro e strano. Ma è qualcosa che non avrei mai potuto immaginare. Semplicemente non ho quel tipo di mente. Quando penso alle cose, soprattutto quando penso alla regia, mi vengono in mente storie molto contenute, basate su fatti semplici, storie molto semplici e stimolanti. Che qualcuno possa immaginare e concepire un mondo così grande, una galassia, un universo così immenso, è qualcosa che mi spiazza, qualcosa che il mio cervello non riesce a calcolare."

Bautista, che la prossima settimana debutterà su Netflix con il nuovo film di Zack Snyder Army of the Dead, ha continuato:

"Denis Villeneuve può creare questi enormi mondi e queste scene epiche, ma allo stesso tempo concentrarsi sulle cose più semplici. È un regista speciale e un narratore brillante. Dune è speciale. Penso che le persone rimarranno sbalordite. Sarà uno dei film più belli che la gente abbia mai visto. È un film epico."

Negli Stati Uniti, dove sarà distribuito tra la sala e HBO Max, Dune ha attualmente una data di uscita fissata all'1 ottobre prossimo. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.