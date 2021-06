Dave Bautista contro The Rock e John Cena? L'attore chiarisce i suoi commenti

Dopo le dichiarazioni di pochi giorni fa in cui Dave Bautista ha commentato di non gradire particolarmente una sua eventuale collaborazione con i colleghi ex-wrestler Dwayne "The Rock" Johnson e John Cena, l'interprete di Drax nei Guardiani della Galassia della Marvel ci ha tenuto a chiarire questo suo commento con un'immagine a supporto.

Bautista, infatti, alla domanda se lo stuzzicasse l'idea di lavorare un giorno in un film insieme a The Rock e John Cena, l'attore ha risposto con un secco: "Nah, sto bene così". Bautista è quindi intervenuto nuovamente su Twitter postando alcune immagini che lo ritraggono nei suoi personaggi interpretati in questi ultimi anni, tra cui anche il suo prossimo ruolo nell'atteso Dune di Denis Villeneuve, precisando ulteriormente: "Ecco un contributo visivo che vi potrebbe essere d'aiuto. Preferirei solo non essere preso in giro. Niente di personale".

John Cena e The Rock invece adesso fanno entrambi parte dell'universo cinematografico di Fast & Furious e proprio a Cena è stato chiesto recentemente se vorrebbe mai lavorare insieme a The Rock in futuro: "Beh di sicuro non sono nella posizione di poterlo decidere da solo, ma sono un sognatore proprio come voi. Mi piacerebbe farlo".

Dave Bautista apparirà come villain nella seconda stagione di See con Jason Momoa su Apple TV+ e come detto il prossimo autunno lo vedremo nell'attesissimo Dune di Denis Villeneuve con cui torna a collaborare dopo l'impressionante prova drammatica in Blade Runner 2049. Lo rivedremo poi nuovamente nei panni di Drax per l'ultima volta in Guardiani della Galassia Vol. 3 in uscita nei cinema di tutto il mondo nel 2023.

Una settimana fa su Everyeye abbiamo dedicato un approfondimento all'ex-wrestler, con 10 curiosità su vita e carriera di Dave Bautista, divisa appunto tra wrestling e cinema (e piccolo schermo).