Dave Bautista sul posticipo di Guardiani della Galassia vol. 3 e su Avengers 4

Come ormai saprete, Guardiani della Galassia vol.3 è stato posticipato a data da destinarsi e la sua produzione, al momento, è stata sospesa in maniera indefinita.

Questo in seguito al licenziamento di James Gunn, dopo che alcuni tweet in cui scherzava pesantemente su temi come pedofilia e stupri sono riapparsi in rete dieci anni dopo. Ora ne ha parlato, in una nuova intervista, l'attore più 'vocale' a riguardo: Dave Bautista (Drax il Distruttore). "Non sono felice con quel che hanno fatto a James Gunn. Non voglio parlarne troppo, non voglio iniziare una discussione politica... ora hanno sospeso il film, è sospeso a tempo indefinito... e io ho un problema, ho un problema morale e politico con quel che hanno fatto. Sono stato molto vocale sul come mi sono sentito a riguardo e non ho paura di dirlo. E' cosi che mi sento" ha spiegato "Adoro James. James mi ha cambiato la vita dunque è una cosa personale. Ho combattuto, ho sofferto, per tre anni ho faticato a trovare un lavoro. Ci sono state pochissime persone che hanno creduto in me ma James è stato quello che mi ha cambiato la vita".

Secondo Bautista questa sospensione potrebbe cambiare anche Avengers 4: "E' una situazione bizzarra perché abbiamo perso il nostro regista per Guardiani 3. Guardiani 3 è un progetto sospeso al momento e non so cosa vorranno fare. E' sospeso in maniera indefinita e potrebbero cambiare qualcosa nei confronti dei nostri personaggi in Avengers 4. Onestamente, non lo so. Sono in Avengers 4, ho girato tutte le mie scene. Ho soltanto due giorni di riprese aggiuntive da affrontare. Ho girato alcune sequenze veramente fiche che spero che utilizzino. Ma credo che bisognerà attendere per capire cosa faranno con i nostri personaggi".