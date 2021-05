Dave Bautista, la star torna su Bane: 'La mia versione spaventosamente intelligente'

Lo scorso aprile, prossimo protagonista di Army of the Dead e da poco entrato nel cast di Knives Out 2 di Rian Johnson, l'ormai onnipresente Dave Bautista aveva dichiarato di aver parlato con Warner Bros. per ottenere il ruolo di Bane in un futuro film del DC Universe, e adesso la star è tornata ancora a parlare del personaggio.

Parlando infatti con Collider durante la promozione dello zombie movie di Zack Snyder in arrivo su Netflix il prossimo 21 maggio, Dave Bautista ha spiegato i motivi che lo spingono a voler così tremendamente vestire i panni di Bane al cinema:



"Ci sono alcuni personaggi a cui mi sono molto legato nel corso degli ultimi 10-20 anni, e Bane è uno di questi. Non voglio screditare in alcun modo la versione di Tom Hardy: adoro quella performance e amo quel film. Mi piacerebbe semplicemente provare a rendere mio quel personaggio. Credo di poter dare una svolta interessante a Bane e rendere giustizia al personaggio. Non solo in termini di performance, ma anche di fisicità. Mi piacerebbe un ruolo per cui debba tornare a 145kg solo per interpretarlo. Potrei interpretare Bane non solo rendendolo minaccioso e inquietante ma anche incredibilmente intelligente".



Vi lasciamo al nostro speciale dedicato ad Army of the Dead di Zack Snyder.



E a voi piacerebbe? Fatecelo sapere nei commenti.