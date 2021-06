Dave Bautista, la star Marvel snobba Dwayne Johnson e John Cena: ecco cosa ha detto!

Pare non vi sia traccia di grande affetto tra ex star del wrestling passate al cinema. Un esempio calzante è quello di Dave Bautista. La star Marvel ha risposto all'ipotesi avanzata da un fan su Twitter, che l'ha citato esplicitamente per un eventuale film da condividere con altri due ex colleghi di ring come Dwayne Johnson e John Cena.

Dave Bautista ha risposto senza mezzi termini su Twitter, quando gli è stato chiesto se l'idea lo stuzzicasse:"Nah, sto bene" ha dichiarato.

Il commento sembra una risposta anche ad un'intervista rilasciata da John Cena a Complex News, in cui la star di The Suicide Squad apre alla possibilità di lavorare ad un nuovo progetto cinematografico con Dwayne Johnson.



"Sono molto incuriosito, sento che sarebbe divertente. C'è molto di più della mia opinione che dovrà mettersi in moto per collegare tutti i punti, ma penso che sarebbe divertente. Quindi, ci sto" ha dichiarato Cena.

Dave Bautista è protagonista della seconda stagione di See su Apple TV+ e pare proprio non essere interessato; l'interprete di Drax è noto per essere molto diretto nelle interviste e anche in quest'intervento su Twitter non è stato da meno, chiarendo sin da subito che l'idea di condividere il set con i due illustri colleghi non lo stimola particolarmente.



Una settimana fa su Everyeye abbiamo dedicato un approfondimento all'ex wrestler, con 10 curiosità su vita e carriera di Dave Bautista, divisa tra wrestling e cinema.