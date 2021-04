Dave Bautista, la star di Army of the Dead si candida per interpretare Lobo nel DCEU

Nel corso di un panel al Justice Con 2021, l'adorato Dave Bautista, lì per promuovere insieme a Snyder il suo prossimo film, ha avuto modo di rivelare un ruolo cinematografico da protagonista che amerebbe interpretare, addirittura candidandosi per la parte. E sì, si tratta di un personaggio DC, il mitico Lobo.

Rispondendo a una domanda di un fan, l'attore ha infatti risposto: "Sarei davvero interessato ad esplorare Lobo. Sarei davvero intrigato e interessato se qualcuno sviluppasse un film sul personaggio. Mi candiderei sicuro per la parte e farei di tutto per ottenerla".



Rivedremo intanto a metà maggio Bautista nell'attesissimo Army of the Dead di Zack Snyder. Ambientato in una Las Vegas caduta in rovina a causa di un'epidemia di zombie, i quali oggi popolano una città fantasma abbandonata a se stessa e separata dal resto del mondo tramite un enorme muro, il film segue un gruppo di mercenari che accetta la folle missione di avventurarsi nella zona di quarantena per mettere a segno una rapina in un casinò, il più grande colpo mai tentato.



Dopo questo, il prossimo ottobre, Dave Bautista sarà anche tra i protagonisti dell'atteso e posticipato Dune di Denis Villenevue, dove ricordiamo vestirà i panni di Glossu "la Bestia" Rabban. Si tratta in questo caso della seconda collaborazione con l'autore d'origini canadesi. Ancora dopo, infine, riprenderà il ruolo di Drax in Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn, le cui riprese cominceranno entro la fine del 2021, per un'uscita che però sarò probabilmente fissata al 2023.



Un periodo davvero d'oro per l'attore.