Dave Bautista e lo spoiler accidentale di Avengers 4

Dave Bautista, interprete di Drax il Distruttore all'interno del Marvel Cinematic Universe, è tornato a far parlare di sé nel corso di una nuova intervista.

ATTENZIONE! SPOILER!

Come saprete, Bautista è stato l'attore più vocale nei confronti della notizia del licenziamento di James Gunn da regista di Guardiani della Galassia vol.3. Gunn è stato licenziato lo scorso luglio dalla Disney dopo che alcuni tweet, vecchi di dieci anni, sono tornati in rete; in questi Gunn scherzava pesantemente su stupri e pedofilia. Il cast dei due film, naturalmente, si è schierato a favore di Gunn, con l'interprete di Drax in prima linea contro la Disney.

Nel corso di una recente intervista, in cui ipotizzava addirittura una 'modifica' nel destino di alcuni dei loro personaggi in seguito a tutta questa vicenda, Bautista si era lasciato andare ad una conferma del suo ritorno in Avengers 4. Uno spoiler bello grosso vista la sua 'fine' in Avengers: Infinity War!

"Vedremo molto di più dei Guardiani nel prossimo Avengers, che ho già girato" afferma l'attore "Credo che non avrei dovuto dire nulla a riguardo, ma ho già detto, prima dell'uscita di Infinity War, che avrei girato il quarto e che avevo firmato per Guardiani 3. Ho girato delle scene. Mi sento in colpa perché, probabilmente, non avrei dovuto svelarlo ma nessuno mi ha mai detto di non dirlo".

Problemi in vista per l'ex wrestler?