Dave Bautista ancora spinoso verso la Marvel: Si sono dimenticati di Drax e Thanos

Dave Bautista, la star di Guardiani della Galassia interprete di Drax, è comparso sui social per esprimere la sua frustrazione per il modo in cui è stata sviluppata la storia tra il suo personaggio e il villain Thanos.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'attore ha dichiarato sulla sua pagina ufficiale di Twitter: "L'intera storia di Drax e Thanos sembra essere stata spazzata via sotto il tappeto. Mi sono sempre chiesto perché, ma ogni ragione che potrei inventare mi lascia solo fottutamente perplesso. È andata com'è andata."

Tra l'altro questa non è la prima volta che Bautista esprime frustrazione per la vicenda di Drax/Thanos, specialmente per il fatto che Drax non è stato in grado di ottenere la sua vendetta uccidendo Thanos in Avengers: Endgame. L'attore, che non le manda certo a dire, in precedenza aveva dichiarato: "Sì, penso che tutti siano rimasti un po' delusi. Ovviamente Drax voleva uccidere Thanos. E lo so che tutti gli altri supereroi volevano uccidere Thanos. Ma si, sono rimasto un po' deluso, perché avevo preso l'intera trama molto sul personale."

Bautista, che è stato in rotta di collisione con la Marvel e la Disney fin dal licenziamento improvviso di James Gunn, ha interpretato Drax in quattro film del MCU, a partire da Guardiani della Galassia del 2014, passando per Guardiani della Galassia Vol. 2, e arrivando fino ad Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. L'attore ha annunciato nel maggio 2021 che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà probabilmente la sua ultima apparizione come Drax, dunque se ci saranno morti illustri nel nuovo film di James Gunn il consiglio è quello di puntare sul personaggio di Bautista.

L'attore comunque tornerà nei panni di Drax per almeno altre tre progetti: il primo sarà Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi e in arrivo nei cinema il 6 maggio 2022; in seguito lo rivedremo nel già citato Guardiani della Galassia Vol. 3, scritto e diretto da Gunn e in uscita il 5 maggio 2023, e anche in Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio, in arrivo su Disney+.