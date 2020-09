Dave Bautista sconvolto dal possibile Nobel per la Pace a Putin: 'Che ca**o succede?'

La notizia è di quelle che lasciano un po' tutti a bocca aperta, senza dubbio: il presidente della Russia Vladimir Putin figura nella lista dei candidati al prossimo Premio Nobel per la Pace. Le reazioni non hanno tardato ad arrivare, specialmente dal mondo dello spettacolo: tra queste spicca quella di Dave Bautista.

La star di Guardiani della Galassia e Dune non si è fatta pregare ed ha subito affidato a Twitter il proprio commento sulla questione: l'attore e wrestler si è mostrato abbastanza sconvolto e tutt'altro che intenzionato a nascondere la propria contrarietà alla cosa.

"Andiamo! Che ca**o sta succedendo?" è stato il lapidario commento di Dave Bautista sulla candidatura di Putin. Tra le risposte, in realtà, sono in molti a far notare all'attore quanto in effetti non sia particolarmente difficile risultare idoneo per la candidatura al Nobel per la Pace: più di un follower dell'attore ha infatti condiviso tra i commenti l'elenco dei requisiti facilmente reperibile dal sito dell'associazione, requisiti che effettivamente non sembrano risultare limitanti per il premier russo.

Idoneità o no, comunque, in tanti si accodano al commento di Bautista e si chiedono in base a quale ragionamento sia stata definita la candidatura di Putin. Tornando a parlare di cinema, intanto, qualche tempo fa Bautista rispose a chi lo indicava come nuovo Bane per The Batman.