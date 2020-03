Dave Bautista rivela: 'James Gunn aveva in mente un film su Drax e Mantis'

Tra i numerosi personaggi che sono rimasti impressi nella mente di fan de I Guardiani della Galassia, certamente un posto speciale lo hanno gli imprevedibili ed esilaranti Mantis e Drax il Distruttore, che, secondo quanto rivelato da Dave Bautista, sarebbero potuti essere i protagonisti di uno speciale film spin-off.

La rivelazione è dell'ultim'ora e viene fatta ai microfoni di Collider, che chiedono all'attore se fosse disposto a recitare in una produzione Disney+, opzione quasi subito scartata a causa delle lunghe ore di preparazione in sala trucco. In compenso, l'attore ed ex-wrestler confida:



"James Gunn ha avuto l'idea di fare un film su Drax e Mantis. Questo è il genere di progetto che mi piacerebbe è lì che c'è il vero divertimento. Beh, voleva farlo, aveva anche già qualche idea. La Marvel ha già programmato ogni uscita al cinema ed ogni film per i prossimi anni. È difficile per loro avere un'idea per un film e dire "sì, vogliamo inserirlo qui". Semplicemente non rientrava nel loro programma."



I due iconici personaggi hanno incrociato le loro strade nel secondo capitolo della saga e da quel momento, anche se non al pari di Groot, sono diventati alcuni dei personaggi principali del MCU. Il progetto, purtroppo, pare non vedrà mai la luce, ma chissà che non venga adattato in uno spin-off animato, magari da distribuire proprio sulla neonata piattaforma streaming?



Intanto, i lavori per Guardiani della Galassia Vol. 3 procedono, anche se molto a rilento, in quanto il regista si dedicherà al terzo capitolo una volta ultimato The Suicide Squad, anche se proprio James Gunn ha recentemente approfondito il rapporto tra Thor e Starlord e il loro improbabile sodalizio.