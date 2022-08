Dave Bautista reciterà nel nuovo film Netflix 'Unleashed'

Dave Bautista potrebbe recitare nella nuova pellicola Netflix dal titolo Unleashed, con Jeff Tomsic di TAG incaricato di scrivere il film ideato dagli sceneggiatori di Blockers Jim e Brian Kehoe.

Bautista è in trattative per recitare e produrre con il suo partner Jonathan Meisner insieme a Chris Bender e Jake Weiner di Good Fear. Interpreterà un agente di polizia, migliore amico di un partner canino in grado di fiutare qualsiasi crimine. Quando Boomer morirà sul lavoro, il poliziotto si unirà a Zeus. Bautista, impegnato in diversi film, sarà in Glass Onion: A Knives Out Mystery di Netflix, che debutterà il mese prossimo al TIFF, ha girato Knock at the Cabin per la Universal e sta girando Dune 2 per Warner Bros.

I Kehoe saranno i produttori esecutivi e questo sarà il terzo progetto stellare creato quest'anno per loro. Jim e Brian Kehoe, che nel 2019 hanno scritto la commedia Blockers, si occuperanno di realizzare la sceneggiatura di Double Fault, commedia basata sul mondo del tennis sviluppata dalla Paramount Players per conto della Paramount Pictures con protagonista Rebel Wilson. Inoltre, i Kehoe hanno creato la serie animata Futha Mucka, con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson.

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Dave Bautista, al verde prima di Guardiani della Galassia.